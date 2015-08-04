Barış yok, ben artık buralarda durmam

Midyattaki BOTAŞ petrol boru hattının geçtiği güzergahta bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca cumartesi günü yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 20 yaşındaki Jandarma Komando...

Midyattaki BOTAŞ petrol boru hattının geçtiği güzergahta bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca cumartesi günü yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 20 yaşındaki Jandarma Komando Er Barış Akkabak şehit düştü, 8 asker de yaralandı. Şehit er Barış Akkabakın cenazesi dün düzenlenen törenle memleketi Antalyanın Serik İlçesinde toprağa verildi.

JANDARMA KOMUTANI ZİYARET ETTİ

Annesinin ölmesi, babasının da evi terk etmesi nedeniyle dedesi Ramazan Akkabak tarafından büyütülen Barış Akkabakın Serik İlçesi Gebiz Mahallesindeki evine taziye ziyaretleri sürüyor. Serik İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece, şehit evini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Yüzbaşı Ece, dede Ramazan Akkabaka, Biz her zaman senin yanındayız. Sen bizim babamızsın dedi.

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BARIŞIM ŞİMDİ ANNESİYLE YATIYOR

Taziyeleri kabul eden Ramazan Akkabak, Barışın hem torunu hem de oğlu olduğunu söyledi. Kızı öldükten sonra torununa hem babalık hem dedelik yaptığını anlatan Akkabak, Çocuğum şehit oldu. Ben de burada yapayalnız kaldım. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah mezarını ziyaret ettim. Annesi ve Barışın mezarının ortasında yatıp kaldım. Orada bayılmışım. Barışım şimdi annesiyle beraber yatıyor diye konuştu.

BURALAR BANA HARAM OLDU

Torununu 3 yaşından bu yana kendisinin büyüttüğünü, nüfusuna aldığını, diğer iki kardeşinin ise evlatlık verildiğini aktaran dede Akkabak, Abdurrahmanlar Mahallesindeki yatılı okula gönderdim. Ziyaretine gittiğimde 3- 4 gün orada kalırdım. Onun annesi de babası da benim. Her şeyi bendim. 3 ay önce askere gitti. Arabası vardı, işyeri vardı. Antalyada alüminyum işiyle uğraşıyordu. Arabası şimdi burada kaldı. Ortağı vardı. Ramazan Bayramında yanıma gelmişti. Askerden geldiğinde evlendirecektim. 7 çift bileziği vardı. Bankada parası var. Askere gideceğinde uçak biletini aldık. 1000 TL verdim. Acemi birliği Manisaydı. Mardine gideli 15 gün oldu. Her gün telefon açardı. Sürekli paran var mı diye sorardım. Beni çok severdi. Barışım Mardindeki komutanına anam da babam da dedem diyormuş. Mevlidini, Kuranını okutacağız. Yaşım 78. Bir de eşim var 65 yaşında. Devlet 3 aydan 3 aya maaş veriyor. Çocuğum şehit olunca buralar bana haram oldu. Ben artık buralarda durmam. Ben buralarda durmayacağım gidip varacağım diye konuştu.

YAŞIM 78, ASKERE ALSALAR GİDERİM

Torunu şehit olmadan bir gün önce telefonla konuştuğunu kaydeden Ramazan Akkabak, şöyle dedi:

Bir telefon geldi hemen kesildi. Bu sefer biz aradık. Dede vazifeden geldim, yemeğimi yedim hemen seni aradım dedi. Keyfin iyi mi diye sordum. İyi dedi. 8 saat nöbet tutuyoruz dedi. Tüm yakınlarıyla o gün görüştü. Bir daha da görüşemedik. Sonra pazar sabahı da çocuğumun şehit haberi geldi. Benim elimden gelse 78 yaşındayım. 2 otomatik av tüfeğim var. Beni şimdi askere alsalar oğlumun yaptığı yere giderim. Yaşım 78, gönlüm 18 yaşında. Hiç olmazsa birkaçını öldürürüm. Devlet askerlerimize vur emri verecek, hepsini öldürecekler.

ONU SÜREKLİ SEVDİK

Barış Akkabakın teyzesi Saniye Tekin ise kendi oğlunun da 10 yıl önce Şırnakta askerlik görevi sırasında yaşamını yitirdiğini belirterek, Ama benim oğlumu şehit yapmadılar, intihar etti dediler. Barışı biz yetim ve öksüz hiç bırakmadık. Onu sürekli sevdik. Annesi öldükten sonra Barış rezil yaşamasın diye sürekli ilgilendik. Acemi birliğindeki yemin törenine gittik, orada yalnız kalmasın diye. 15 günlük bir askeri çatışmaya gönderiyorlar. Manisada 2 ay eğitim yaptıktan sonra usta birliğine gitmişti. Buradan yetkililere sesleniyorum; bu gencecik çocukları tam eğitim almadan çatışmaya göndermesinler. Artık bu terör lanetine bir son verilsin diye konuştu.

Diğer yandan Antalyada özel bir hastanenin Ramazan Akkabakın göz tedavisini üstlenmek istediği belirtildi.

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)