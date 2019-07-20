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Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak "Gazi"ye dalış yaptılar

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Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak "Gazi"ye dalış yaptılar
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İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında, harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan ve ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra resif olması amacıyla batırılan uçağa dalış yaptı.

DEGAK timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla su altında etkinlik gerçekleştirdi. İzmir Körfezi'ndeki üs bölgesinden "Kaan" sınıfı TCSG 107 Sahil Güvenlik botuyla hareket eden DEGAK timi, Mordoğan açıklarında dalış hazırlığı yaptı.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla suya giren tim, 18 metrelik dalış gerçekleştirdi.

AA ekibinin görüntülediği etkinlikte balıkadamlar, 1974'teki harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan, ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra 2011 yılında Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi açıklarında yapay resif olması amacıyla batırılan C-47 Dakota tipi kargo uçağına ulaştı.

Uçak etrafından birkaç tur atan ve deniz canlılarına yuva olan uçağı inceleyen tim, daha sonra 18 metre derinlikte Türk ve KKTC bayrağı açtı.

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