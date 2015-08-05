Bakan Yıldız: Bunlar Nişantaşındakileri de elektriksiz bırakma derdindeler

Bakan Yıldız, dün yaptığı açıklamada, HDPye verilen emanet oyların ortadan kalkacağını düşündüğünü ifade edip, elektrik hatlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak vatandaşların bu saldırıları anlayacağını ifade etmişti....

Bakan Yıldız, dün yaptığı açıklamada, HDPye verilen emanet oyların ortadan kalkacağını düşündüğünü ifade edip, elektrik hatlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak vatandaşların bu saldırıları anlayacağını ifade etmişti. Yıldız, Hele hele 3 gün elektriksiz kaldığında bunu doğru değerlendireceğine inanıyorum demişti. Bakan bu sözünden sonra, Büyük resme bakmak yerine sözlerimi çarpıtıyorlar açıklamasında bulunmuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattına yapılan saldırıya ilişkin, Bunlar, ellerinden gelse, sadece Çukurcada yaşayan kardeşlerimizi değil, Nişantaşındaki vatandaşlarımızı da elektriksiz ve doğalgazsız bırakma derdindeler ifadesini kullandı. Yıldız, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Erzurum (Şahdeniz) Doğalgaz Boru Hattının Sarıkamış Yağbasan Köyü mevkisindeki kısmına gece bölücü terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiğine ve patlama sonucu gaz akışının kesildiğine dikkati çekti.



ÇUKURCA VE MARDİN



Bölücü terör örgütünün şu ana kadar Silopi elektrik iletim hattı, İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, Mardindeki trafo merkezi ve Çukurca elektrik hattına yaptığı saldırılarla o bölgede yaşayan vatandaşların en temel ihtiyaçlarını engellemek istediğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: Bu menfur saldırılardan, en fazla bölgedeki kardeşlerimiz zarar görüyor. O bölgeden gelen tepkiler ve bizlere ulaşan şikayet mektupları, vatandaşlarımızın, söz konusu saldırılarla kendi huzur ve refahlarına kastedildiğinin bilincinde olduklarını gösteriyor. Vatandaşlarımız terör örgütünden de saldırılarından da son derece rahatsızdır. Bu geceki saldırı, Erzurumdan ülkemizin batısına doğalgazı taşıyan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattını hedef almıştır.



BUNLAR ELLERİNDEN GELSE...



Bu saldırı, terör örgütünün, ülkemizin her bölgesindeki vatandaşların huzur ve refahına kastettiğinin en somut göstergelerinden biridir. Bunlar, ellerinden gelse, sadece Çukurcada yasayan kardeşlerimizi değil, Nişantaşındaki vatandaşlarımızı da elektriksiz ve doğalgazsız bırakma derdindeler. Yıldız, terör örgütlerinin bu saldırılarına devletin gereken karşılığı vereceğini vurgulayarak, Halkın huzur ve refahına kasteden bu saldırılar karşısında, terör örgütünün siyasi uzantılarının da artık gerçeği görmeleri, saldırılara tepki göstermeleri gerekmektedir. Aziz milletimiz, doğudan batıya kuzeyden güneye, birlik ve beraberlik içerisinde, terör belasının karşısındadır; 78 milyonun terör saldırılarına hep beraber tepki göstermesi de vatandaşlarımızın yaşananları son derece doğru okuduğunu göstermektedir ifadelerini kullandı.

