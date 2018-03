Bahçeliden flaş erken seçim çıkışı

Bu haftadan itibaren MHPnin Genişletilmiş İl İstişare Toplantıları düzenleneceği açıklanmıştı. İlk durak olan Kırıkkaleden Bahçeli bugün flaş bir açıklama yaptı ve teşkilatlara seçime hazır olun talimatı verdi. HER AN ERKEN...

MHP Lideri Bahçeli Kırıkkalede Erken seçimden korkmuyoruz. Heran seçim olacakmış gibi Kırıkaleden bugün startı veriyoruz dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiyenin siyasi durumunu değerlendirmek ve MHPnin bakışını anlatmak üzere Genişletilmiş İl İstişare Toplantıları düzenleyerek il teşkilatlarını ziyaret edeceğini açıklamıştı.

İşte Bahçelinin iki günlük ziyaret programı

22 Temmuz 2015 Çarşamba



Saat 14:00 Kırıkkale (Yapıldı)

Saat 17.00 Kırşehir

23 Temmuz 2015 Perşembe



Saat 12.00 Nevşehir

Saat 14.30 Aksaray

Saat 17.00 Niğde

MHP Lideri Devlet Bahçeli Kırıkkalede, Erken seçimden korkmuyoruz. Her an seçim olacakmış gibi Kırıkkaleden bugün startı veriyoruz dedi. Bahçeli, parti üst düzey yetkilileri ve bazı milletvekilleriyle Kırıkkale MHP İl Teşkilatının Gök Düğün Salonunda düzenlenen genişletilmiş istişare toplantısına katıldı. Devletin başına devlet gelecek sloganları ve alkışlarla salona giren Bahçelinin partilileriyle selamlaşmasının ardından MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, kısa bir konuşma yaptı. Ardından salonun sahnesine daha önceden kurulmuş masaya oturan Bahçelinin basın mensupları kısa bir görüntüsünü aldı. Toplantı daha sonra basına kapalı yapıldı. Bahçeli, burada partililere Kırıkkalede başlayan ve haftada iki ya da üç olmak üzere istişare toplantılıları çalışmalarının süreceğini ve partisinin milletvekili çıkardığı tüm illeri ziyaret edeceğini söyledi. Milletvekili çıkaramayan illerde her türlü gayreti gösteren parti teşkilatlarını da ziyaret edeceğini belirten Bahçeli, Türkiyeye seçimden sonraki MHPnin düşüncelerini anlatacaklarını söyledi.

KAÇAK SARAYA BİR SULTAN OTURTMAK İÇİN



Seçimlere 20 siyasi partinin katıldığını, 165 de bağımsız adayın seçimlere girdiğini kaydeden MHP Lideri Bahçeli, 20 siyasi parti arasında 4 siyasi partinin TBMMye girme başarısını gösterdiğini belirtti. Bu partilerden Türkiyeyi yönetmekte olan Ak Partinin 258, CHPnin 132, MHP ve HDPnin de 80 milletvekili çıkardığını kaydeden Bahçelişunları söyledi: Bu rakamları telafuz etmemdeki asıl neden, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bütün devlet imkanları, bütün valiler, kaymakamlar, bürokratlar gece gündüz tekrar tek başına iktidar olmak için Ak Parti için seferber olmuş, geçen seçimlerdeki seçim çalışmalarının bu sefer de daha hummalı ortaya koymak suretiyle 400 milletvekilliğine talip olmak ve Türkiyede rejim değişikliğini gerçekleştirmek, kaçak saraya bir sultan oturtturmak için çalışmıştır. Bu aziz millet, bu değerlendirmeler ışığında, ‘seninle hesabım var, seninle hesaplaşmadan, yüzleşmeden, seni terk etmeyeceğiz. Şimdi tek başına iktidarda hesap vermekten kaçarsanız onun için 258 milletvekiliyle Mecliste bulunun, 12 yılın hesabını sizden soralım istemişlerdir.

DEMOKRASİLERDE KOALİSYON DÖNEMİ



Tek başına hiçbir siyasi partinin iktidar olamadığını kaydeden Bahçeli, Tek başına bir siyasi partinin iktidar olamaması demokrasilerde koalisyon dönemi demektir. Yani ülkenin bir ya da birden fazla siyasi partinin katılımıyla ülke yönetiminin devamlılığı sağlanmaktadır dedi. Devlet Bahçeli, 258 milletvekili ile TBMMde temsil edilen Adalet ve Kalkınma Partisinin, 2011 seçimlerine göre 69 milletvekili kaybettiğini anlatırken şöyle dedi: Fakat yine çoğunluğun kendisinde olması sebebiyle bir azınlık hükümeti kurulmaya müsait bir haldedir. Bunun gelecekte güven oyu alabilmesi hükümet programının geçerli kılınabilmesi açısından gerekli olan güven oylaması dikkate alındığında o zaman 18 milletvekiline ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir değişle 18 milletvekilinin güven oyunu almak suretiyle tek başına iktidar sürecini devam ettirebilir. Ancak bu uygulamanın Adalet ve Kalkınma Partisinin 12 yılı aşkın uygulamasıyla tamamen insanımıza 13 yıllık düşünceyi yaratmış olan bir anlayışı toplum kabul ettiğine göre, bu 18 oy şaibeli olabilir ve iktidarın meşruiyetini tartışılabilir bir hale geçebilir. Buna cesaret edebilirler mi, edebilirler. Böyle bir konuda ilkeleri var mı, yok. Erdemliler mi, hayır. Ama her yolu iktidar için denemeye başlamış olan bugünkü siyasi iktidarın gelmiş olduğu bu seviye her türlü yola başvurmaya müsaittir.

KAÇAK SARAYI YAPTIRAN, KAÇAK İKTİDARI DA DEVAM ETTİRİR



Bahçeli, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana atıfta bulunurken, sözlerini şöyle sürdürdü: Kaçak bir saray yaptıran, kaçak bir iktidarı da devam ettirir. Ama bu ne kadar olur, nereye kadar olur, belli değil. Öyle ise sağlıklı yol, demokrasilerde görüldüğü gibi birden fazla partinin bir araya gelerek oluşturabileceği bir koalisyon şeklidir. Ancak böyle bir koalisyonun sürekli, kalıcı ve Türkiyenin sorunlarını çözücü bir niteliğe sahip olabilmesi için mevcut partiler arasında uyumlu bir yapının oluşması gerekir. Bu olmadığı takdirde gelişigüzel yapılanma ile Türkiyeye hizmet etmek, faydalı bir hizmet sunmak açısından doğru değildir. Hal böyle olunca; var olan partiler arasında bu uyumu sağlayabilecek hangi partilerin bugüne kadarki düşüncelerine, uygulamalarını bazı olaylara yaklaşımlarını dikkate aldığımız vakit benzerlikleri fazla olan bu partilerden bir koalisyon ortaya çıkarmak mümkündür. Bunun başlangıcının ise Türkiyede açılım dediğimiz zırva ile başlamıştır. Yıkım projesi haline getirilerek PKK terör örgütünü meşrulaştıran, siyasallaştırmak suretiyle toplumu bölünmenin eşiğine getirebilecek bir ihanet sürecinin sorumluları kimse, o sorumlular önce bir iktidar ortağı olsunda görelim. Düşüncesi hasıl olduğunda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Halkın Demokrasi Partisi ile bir koalisyonu 338 milletvekili ile mümkün olabilir bir koalisyon olarak düşünülebilir. Bu düşünceyi paylaşmış önemli seçim beyannamesinde çözüm sürecinde yüksek katkılar sağlayabileceğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi dahil ettiğiniz taktirde o zaman yüzde 78.9 oy oranı ile ve 470 milletvekili ile bir ikinci tür koalisyon kurulabilir. Milletimizden Cumhurbaşkanı olarak 400 milletvekilini her gün isteyen, açılım törenlerine milletin imkanlarını ihanetine sürükleyebilecek düşüncelerle hareket eden sayın Cumhurbaşkanına millet dedi ki, ‘Benden 400 milletvekili istiyordun, çözüme kim katılmak istiyorsa alayınıza 470 milletvekili veriyorum, haydi yürüyün bakalım. Bunun manası nedir bu çözüm sürecini milletimiz merak ediyor.