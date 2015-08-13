Bahçeliden Erdoğana koalisyon tepkisi

Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cuma günü yapılacak Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanı sert sözlerle...

Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cuma günü yapılacak Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanı sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Önemli koalisyon buluşmasının arifesinde Erdoğanın üçüncü muhatap olarak devrede olması demokrasinin ruhuna kast etmektir. Hükümeti kurma görevi Sayın Davutoğlundadır. En güçlü ve muhtemel koalisyon ortağı olarak da CHP ön plandadır. AKP-CHP arasındaki görüşmeleri sabote etmek, kurulması an meselesi bir koalisyon hükümetini dinamitleyerek seçimlerin yenilenmesine çalışmak milli iradeye savaş açmakla özdeştir dedi.

SAYIN DAVUTOĞLU PARTİMİZE ZİYARET PLANLIYORSA...



MHP lideri ayrıca, Eğer ki, Erdoğanın telkin ve tavsiyesiyle Sayın Davutoğlunun partimizi ziyareti planlanıyorsa, bilinsin ki, bu danışıklı dövüş şeklindeki görüşme düşüncesi cevap bulmayacak ve gerçekleşmeyecektir diyerek olası bir görüşmeye de kapıları kapadı.

Bahçelinin açıklamalarından satır başları şöyle:



Ülkemizi yönetilemez hale getirdi

Süreç ihanetinin terör örgütü PKKya sağladığı imkan ve kolaylıklar, teröristlerle yürütülen pazarlıkların milli bünyemizde açtığı derin yaralar nihayetinde ülkemizi yönetilemez hale getirmiştir. Bu yalın gerçeği herkes görmeli ve kabullenmelidir. PKKya verilen onca taviz bu kanlı cinayet örgütüne alan açmış, cesaret vermiş, dağ ve şehir kadrolarını tahkim ederek alçakça şımartmıştır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğanın, kaçak saraydaki 8. Muhtarlar Buluşmasında yaptığı esef verici, her açıdan talihsiz konuşması tavizkar politikaları ilk elden teyit ve ilan etmiştir. Erdoğanın, Bundan sonra ne devletin, ne hükümetin vereceği bir taviz, atacağı bir adım yoktur. Çünkü yapılması gereken her şey yapılmıştır sözleri baştan sona itirafname şeklinde okunmalıdır. Yine Erdoğanın 28 Şubat 2015 tarihinde, Suudi Arabistan ziyaretine çıkmadan evvel PKKyı ima ve işaret ederek söylediği, Ne istendi de verilmedi beyanı henüz akıllardan çıkmayacak kadar tazedir.

Başlıca aktör Erdoğan

Brükselden Osloya kadar terör örgütüyle yapılan çok sayıda pazarlıklar, Öcalanın özgürlüğünden üniter yapının yıkılıp eyalet sistemine geçilmesine dönük vaatler AKPnin kirli sicilinin sorgulanması gereken noktalarıdır. Ve bunların hepsinde Recep Tayyip Erdoğan başlıca aktör olarak yerini almıştır.

Sayın Davutoğlu Erdoğanın tesir alanından çıkmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğanın geçmiş hatalarından ders almak ve dahası Anayasal sorumluluklarına harfiyen uymak yerine hala tahrik edici bir üslÃ»pla gündem mimarisine özenmesi yadırgatıcı olduğu kadar fahiş bir yanlıştır. AKPnin bir Türkiye partisi haline gelmesi, her şeyden önce Erdoğanın gölgeli ve arızalı mizaç ve yönlendirmesinden arınmasına bağlıdır. Sayın Davutoğlunun Erdoğanın tesir alanından çıkması, bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durması partisinin hükmü şahsiyetine saygısının bir gereği olmasının yanı sıra AKPye oy veren kardeşlerimize bağlılığının da bir mükellefiyetidir.

Mutlaka ıslah olmalı, şahsına çeki düzen vermeli



Türkiye yakılıp yıkılırken Erdoğanın koalisyon bilirkişisi gibi ahkm kesmesi, yetki ve görev sınırlarından üst üste taşması kabul ve izah edilemeyecek bir edep noksanlığıdır. Erdoğanın AKPye atfen söylediği, Kendi ilkeleriyle karşı düşüncenin örtüşmesi lazım, herhalde örtüşmüyorsa intihar edecek hali yoktur ifadeleri açıkça tarafsızlığını ihlal ve yok sayan bir Cumhurbaşkanının sorumsuzca açıklamasıdır. 20 Temmuzdan buyana geçen üç haftalık sürede 36 vatan evladının şehadetiyle milli yürekler kavrulmuşken, Erdoğanın siyasi ikbal ve seçim hesabı yapması bu aziz ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Erdoğan mutlaka ıslah olmalı, şahsına çeki düzen vermelidir. En büyük kasis ve engel Erdoğan AKP-CHP arasında süren ve yarın saat 14.00te yapılacak önemli koalisyon buluşmasının arifesinde Erdoğanın üçüncü muhatap olarak devrede olması demokrasinin ruhuna kast etmektir. Hükümeti kurma görevi Sayın Davutoğlundadır. En güçlü ve muhtemel koalisyon ortağı olarak da CHP ön plandadır. AKP-CHP arasındaki görüşmeleri sabote etmek, kurulması an meselesi bir koalisyon hükümetini dinamitleyerek seçimlerin yenilenmesine çalışmak milli iradeye savaş açmakla özdeştir. Siyasi normalleşmenin önünde en büyük kasis ve engel şeklinde duran Cumhurbaşkanı Erdoğanın buna hiç hakkı yoktur.

En başta Sayın Davutoğlu itiraz etmeli

AKP, bir kişinin pençesine düşmüş, bir kişinin koyu vesayetine mahkum edilmiş bir parti olmamalıdır. Buna en başta Sayın Davutoğlu itiraz etmelidir. Anayasanın 116. Maddesiyle ilgili esneme payının olmadığını, hükümet kurulmasıyla ilgili sürenin azaldığını belirli aralıklarla iddia eden Erdoğanın susması, seviyeli davranması en doğru seçenektir. Kaldı ki, Anayasanın mezkur maddesi kesin bir hüküm olmayıp, gerektiği ve takdir edildiği durumda uzayabilecek, sonuç itibariyle Türkiye hükümetsiz bırakılamayacaktır.

Yarın, değilse bile Cuma namazını müteakip kurmalılar

Milliyetçi Hareket Partisi AKP ile CHPnin, Türkiyenin bu ateşle çevrili ortamında; ister reform veya icraat, isterse de restorasyon hükümeti olsun hemen bir koalisyon kurmalarını şart görmektedir. Bu tarihi demokrasi vazifesinden ne AKP ne de CHP kaçmamalı, gevşekliğe ve bozgunculuğa prim vermemelidir. Eğer ki, Erdoğanın telkin ve tavsiyesiyle Sayın Davutoğlunun partimizi ziyareti planlanıyorsa, bilinsin ki, bu danışıklı dövüş şeklindeki görüşme düşüncesi cevap bulmayacak ve gerçekleşmeyecektir. Sayın Davutoğlu, muhataplarıyla siyasi bagajlarını atarak temas ve diyaloglarını güçlendirmeli ve de CHPyle koalisyonu yarın, değilse bile Cuma namazını müteakip kurmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin samimi beklentisi budur.