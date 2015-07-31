banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Bahçeli: Gövdemizi taşın altına koyarız

banner27

MHP Yozgat İl teşkilatı tarafından düzenlenen toplantı Yimpaş AVM salonunda yapıldı.

Bahçeli: Gövdemizi taşın altına koyarız
banner137

MHP Yozgat İl teşkilatı tarafından düzenlenen toplantı Yimpaş AVM salonunda yapıldı.  Toplantı, MHP İl Başkanı Ethem Sedefin selamlama konuşmasıyla başladı. Toplantının basına kapalı olan bölümünde kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden milletvekili seçtikleri için Yozgatlılara teşekkür etti. Koalisyon konusuna değinen Bahçeli, açılım konusunun tamamen bitmesi ve diğer şartlarının yerine getirildiği taktirde, Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız dedi.

Toplantıya Bahçelinin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Atilla Kaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Celal Adan, Şefkat Çetin ve Oktay Öztürkde katıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken salona girenler arandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.