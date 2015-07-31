Bahçeli: Gövdemizi taşın altına koyarız

MHP Yozgat İl teşkilatı tarafından düzenlenen toplantı Yimpaş AVM salonunda yapıldı.

MHP Yozgat İl teşkilatı tarafından düzenlenen toplantı Yimpaş AVM salonunda yapıldı. Toplantı, MHP İl Başkanı Ethem Sedefin selamlama konuşmasıyla başladı. Toplantının basına kapalı olan bölümünde kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden milletvekili seçtikleri için Yozgatlılara teşekkür etti. Koalisyon konusuna değinen Bahçeli, açılım konusunun tamamen bitmesi ve diğer şartlarının yerine getirildiği taktirde, Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız dedi.

Toplantıya Bahçelinin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Atilla Kaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Celal Adan, Şefkat Çetin ve Oktay Öztürkde katıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken salona girenler arandı.