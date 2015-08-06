Bahçeli: Cuma namazı sonrası koalisyon kurulmalı

Partisinin Genişletilmiş İl İstişare Toplantısına katılmak üzere Eskişehire gelen Bahçeli, kent girişinde partililer tarafından karşılandıktan sonra toplantının yapılacağı Zübeyde Hanım Kültür Merkezine geçti. Toplantı, MHP...

Partisinin Genişletilmiş İl İstişare Toplantısına katılmak üzere Eskişehire gelen Bahçeli, kent girişinde partililer tarafından karşılandıktan sonra toplantının yapılacağı Zübeyde Hanım Kültür Merkezine geçti.

Toplantı, MHP İl Başkanı Oğuz Severin konuşmasının ardından basına kapalı yapıldı.

Bahçeli, binadan ayrılırken bir gazetecinin sorusu üzerine, son günlerdeki terör olaylarına ilişkin, 2013 yılından itibaren alan hakimiyeti anlayışıyla Güneydoğu Anadoluda çok sayıda ilimize yığınak yapanlar, 7 Haziran seçimleri sonrasında bu yığınaklarını, terör faaliyetlerini artırarak açmışlar ve Türkiyede çok sayıda Mehmetçik ve polis kardeşimizin şehit olmasına sebebiyet vermişlerdir.

Terörün kökü mutlaka kazınmalıdır, hiçbir şart altında taviz verilmemelidir ifadelerini kullandı.

Hükümet kurma sürecine ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, hükümeti kurma görevinin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğluna verildiğini hatırlattı.

Bahçeli, 26 gün bu koalisyon çalışmaları devam etmiştir. Bu haftanın başında AKP ile CHPnin komisyonları çalışmış ve raporları genel başkanlarına vermişlerdir.

Bu durum karşısında genel başkanlar 26 günlük çabayı heba etmemeliler ve Türkiyenin ihtiyaç duyduğu AKP ile CHP koalisyonunu cuma günü namaz sonrası kurmalılar. Allah hayırlı uğurlu etsin diye konuştu.

AA