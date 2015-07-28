Babasının şapkasını hiç çıkarmadı

Jandarma Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ve kızı ile birlikte mesai bitiminde evlerine gittikleri sırada otomobili arıza yaptı. Otomobilden inen Kulaksız, aracını kontrol ettiği sırada kendisini takip eden iki araçta...

Jandarma Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ve kızı ile birlikte mesai bitiminde evlerine gittikleri sırada otomobili arıza yaptı. Otomobilden inen Kulaksız, aracını kontrol ettiği sırada kendisini takip eden iki araçta bulunan PKKlı teröristler tarafından çapraz ateşe tutuldu. Teröristler olay yerinden kaçarken, Binbaşı Kulaksız şehit oldu kızı da yaralandı. İlgili Haber Arslan Binbaşıya pusu İlgili Haber Arslan Binbaşıya pusu Şehit Binbaşı Arslan Kulaksızın memleketi Amasyanın Merzifon ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Binbaşı için bugün Muş il Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Anne-kızın törende el el tutuşarak birbirlerinden destek alması dikkat çekti. Genç kız, cenaze törenine şehit babasının şapkası ile katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu tören sonrası Şehit Binbaşının cenazesi memleketi Amasyaya gönderildi.