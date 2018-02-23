"Avrupa Birliği, tek taraflı tutum almamalıdır"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akdeniz'deki petrol arama gerginliğinden sonra Rum tarafının, AB nezdinde bir yaptırım girişiminin söz konusu olduğu anımsatılarak bu konuda Türkiye'nin bir girişiminin olup olmayacağının sorulması üzerine AB Bakanı Çelik, şöyle konuştu:

"Bu konuları tabii konuşuyoruz. Şu açık ve net bir şekildedir, burada hem Rum tarafının tavrı yanlıştır hem de Avrupa Birliği'nin tek taraflı tutum alması yanlıştır. Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarının olması için ortak zenginliğin sahibi Kıbrıs Türk tarafının ve Kıbrıs Rum tarafının onayı gerekir.

Avrupa Birliği, sınır sorunlarını çözmemiş, Kıbrıs Türkleriyle problemini halletmemiş Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliğine alarak bir hata yaptı. Şimdi de münhasır ekonomik bölge ilan ettiği yerler, biliyorsunuz Türkiye'nin kıta sahanlığıyla da çatışmaktadır. Hem Kıbrıs Türklerinin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını ihlal eden bir durumdur. Dolaysıyla bu çerçevede biz hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğimizi, bunu doğru bulmadığımızı ifade ettik. Avrupa Birliği, bu konularda da tek taraflı tutum almamalıdır. Tek taraflı tutum alması halinde Türkiye'nin kuşkusuz buna tepkisi olacaktır."