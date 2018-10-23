AVM'de yürüyen merdiven kazası

Samsun'da bir alışveriş merkezinde sinemaya götürülen öğrencilerin topluca yürüyen merdivenden inmeye çalıştıkları sırada, düşme sonucu yaşanan kazada 12 öğrenci yaralandı.

Samsun'da bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende düşme sonucu yaşanan kazada 12 öğrenci hafif yaralandı.

Canik Fatih Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci, öğretmenleri gözetiminde bir alışveriş merkezindeki sinemaya götürüldü.

Sinema çıkışı yürüyen merdivenle aşağı inmek isteyen öğrenciler, merdivenin son basamaklarında bir arkadaşlarının takılarak düşmesi sonucu birbirlerine çarparak üst üste devrildi.



Kazada, 12 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve merdivende sıkışma olabileceği ihtimali üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.



Olayı duyan veliler de alışveriş merkezine gelerek bilgi almaya çalıştı.



Öğrencilerin bir kısmı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı öğrenciler de aileleri tarafından hastaneye götürüldü