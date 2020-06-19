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Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

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Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

 

 Doğa harikası Aydos Gölü atık sular nedeniyle tehdit altında. Çevre köylerden gelen atık sular kanalizasyon borularından önce dereye, ardından Aydos Gölü'ne dökülüyor.

 

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 1

Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 2

Doğa harikası Aydos Gölü atık sular nedeniyle tehdit altında. Çevre köylerden gelen atık sular kanalizasyon borularından önce dereye, ardından Aydos Gölü'ne dökülüyor.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 3

Aydos Gölü'ne uzanan dereden akan suyun siyahlığı dikkat çekiyor. Derenin ve gölün birleştiği noktadaki manzara ise içler acısı. Su yüzeyinde köpükler oluştuğu görülürken, bölgeden zaman zaman koku da yükseliyor.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 4

Gölün bulunduğu yere yakın noktadaki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye karıştığını öne süren orman içindeki işletmeciler, yetkililerin bir an önce gölü eski haline kavuşturmasını istiyor. Kirli ve atık suların aktığı göl havadan da görüntülendi.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 5

"GÖLÜMÜZÜ KATLETMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Aydos Ormanı'nda piknik alanı bulunan Ahmet Çoban, "Yukarıdaki köyün, ahırların, su istasyonlarının bütün pisliği buraya veriliyor. Genellikle yağmur yağdığı zaman su veriliyor.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 6

Gölümüzü katletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O kadar da şikayetçi olduk.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 7

Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. Koku oluyor.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 8

Müşteriler hissettiği zaman gelmek istemiyor.

 

 Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 10 

Binlerce balık öldü. Eski haline döndürülmeli.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 11

Eskiden tertemizdi ve dibi görünüyordu" şeklinde konuştu.

Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor - 13

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