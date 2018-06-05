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Atatürk Havalimanında valizden çıkanlar şok etti

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Rusya'dan yollanan sahipsiz valizden çıktı

Atatürk Havalimanında valizden çıkanlar şok etti
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Rusya'dan Atatürk Havalimanına yollanan valizde yılan, akrep ve kaplumbağa bulundu.

 

Sahibi tarafından alınmadığı gerçekçesiyle Rusya'dan Atatürk Havalimanına gönderilen valizden, aralarında yılan, akrep ve kaplumbağa bulunan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

 

Vietnam’dan gelerek, İstanbul aktarmalı Rusya’ya giden bir yolcunun, uçaktan indikten sonra valizini teslim almadığı belirlendi. Rus yetkililer, valizi, sahipsiz olduğu gerekçesiyle aktarmanın yapıldığı Atatürk Havalimanına yolladı.

Gümrükte X-Ray'den geçirilerek kontrol edilen valizde eşyalara sarılmış halde, aralarında yılan, akrep ve kaplumbağa bulunan 9 çeşit canlı hayvan tespit edildi.

Gümrük ekipleri valizden çıkan canlı hayvanları İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

 

 

 

 

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