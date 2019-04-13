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Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar

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Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda otoparkta bırakılan araçların sahipleri aranıyor.

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Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar
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 Kapatılan otoparkta 2014 yılında park edilmiş bir araç bile bulunuyor.

Atatürk Havalimanı geçen hafta "Büyük Göç" adı verilen taşınma sonrası ticari uçuşlara kapatıldı.

 

Atatürk Havalimanı'nda bulunan ve TAV tarafından işletilen 4 katlı 7 bin araç kapasiteli otopark da taşınmayla birlikte kapatıldı.

 

Ancak otoparkta hala onlarca sahipsiz araç bulunuyor.

Havalimanı otoparkında lüks aracından bisikletine kadar sahibi tarafından alınmayan araç bulunuyor.

Otoparkta 2014 yılından beri bekleyen otomobil bile yer alıyor.

Sahipsiz bisikletin bile bulunduğu otoparkta, araçların sahiplerinin bulunması için bir çalışma başlatıldı.

 

TAV yetkilileri, araçların sahiplerinin bulunmadığı takdirde yediemin otoparkına çekileceği belirtiyor.

Otopark faaliyet gösterirken 2019 tarifesine göre otomobillerden aylık 342 TL park ücreti alınıyordu.

 

 

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