Atalay: CHP ile görüşmeler ülkemiz için kazanımdır

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Ak Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Beşir Atalay toplantıda hükümet...

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Ak Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Beşir Atalay toplantıda hükümet kurma sürecinde CHP ile yapılan görüşmelerin değerlendirildiğini ifade ederken, Türkiyedeki siyasi partiler arası diyaloglar kolay kurulmuyor. Özellikle genel başkan seviyesinde bir araya gelişlerin az olduğunu bir siyaset kültürümüz var. Kurulan diyalog kamuoyuna da rahatlık getirdi. CHP ile görüşmeler ülkemiz için kazanımdır. Son görüşmemiz çok olumlu geçti. Bunun Türk siyaseti için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz dedi.



Atalay yarınki görüşmenin olumlu geçmesi için de gayret göstereceklerini ifade derek, Görüşmede tüm seçenekler masada olacak. Yarınki görüşmeyi ve sonrasında yapılan açıklamayı beklemek lazım ifadelerini kullandı.



MHP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?



CHP ile yarın yapılacak görüşmede bir sonuca ulaşılamaması durumunda MHP ile görüşülüp görüşülmeyeceği yönündeki soru üzerine Atalay, Biz bütün partilerle görüşeceğimizi söyledik. Biz buna sadığız. Başbakanımız CHP ile görüşmeden sonra MHP ile de görüşeceğini açıklamıştı. Görüşüp görüşmeme her genel başkanın kendi taktiridir. Bahçelinin değerlendirmesini yanlış bir ifade olarak görüyorum diye konuştu.



ANKARA, (DHA)