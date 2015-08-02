Askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı: 1 şehit, 4 yaralı

Midyatın Gelinkaya Mahallesi mevkisinden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattında güvenliği sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, PKKlı teröristlerin yola önceden döşediği mayın patladı. Olayda 1 asker şehit olurken, 4 asker...

Midyatın Gelinkaya Mahallesi mevkisinden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattında güvenliği sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, PKKlı teröristlerin yola önceden döşediği mayın patladı. Olayda 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler önce Midyat Devlet Hastanesine oradan da Mardindeki tam teşekküllü hastaneye sevk edildiler. PKKlıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.



Mardin Valiliğinden, Midyat ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı saldırı ile ilgili teröristlerin yakalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Şenköy ve Gelinkaya mahallesinden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattının güvenliğini sağlayan askerlerin bulunduğu aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu , 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması ve halkımızın huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur olayda hayatını kaybeden şehidimize Cenabı Allahtan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.