Artvin'de sel

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Borçka Belediye Başkanı, karayolunun ulaşıma kapatıldığını söyledi. Artvin'de şiddetli yağış sele neden olurken Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise, can kaybı olmadığını bildirirken yağmurun bu şekilde şiddetli devam etmesinin bölge halkını korkuttuğunu söyledi. Bölgede kısım kısım heyelanların gerçekleştiğini de Ercan Orhan doğruladı. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı.

Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.