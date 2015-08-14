"Arındırılmış bölge" için ilk adım atıldı. ABD uçakları İncirlik'ten havalanırken, karada da muhalifler DAEŞ'i bölgeden çıkarmaya başladı

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(dfp-haber-ici); });

Türkiye ile ABD arasında varılan ve Suriyenin kuzeyinde terör örgütü DAEŞ militanlarından arındırılmış bölge oluşturulmasını kapsayan planın hayata geçirilmesi için ilk adımlar atılmaya başlandı.



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) önceki gece İncirlikten kalkan jetlerle DAEŞ hedeflerini vurduğunu açıklamıştı. CENTCOM, operasyonun Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü misyonunun bir parçası olarak yerine getirdiğini bildirmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İncirlikten kalkan uçakların sadece keşif uçuşları yaptığını bildirdi. İncirlikten kalkan uçaklar keşif uçuşu gerçekleştirirken, koalisyona bağlı diğer uçaklar Halepe bağlı Azez kentinde DAEŞe karşı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona 4 Amerikan F-16 uçağı katıldı. Operasyonda koalisyon güçleri Toybuk, Um Nahr, Um Hoş, Sorandaki DAEŞ terör örgütü mevzilerini bombaladı.



ÖSO-KOALİSYON İŞBİRLİĞİ



Bu bombalamanın ardından, Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı Cephetül Şamiye (Şam Cephesi) ve Türkmen birlikleri Harcele köyü mevkiinden koalisyon güçleriyle eş zamanlı olarak karadan operasyon başlattı. Ahrarül Şamın da muhalif güçlere destek verdiği öğrenildi. Birlikler, bölgeyi 2 yılı aşkın süredir elinde tutan DAEŞ mevzilerini tank, top ve ağır silahlarla vurdu. Operasyon sonucunda, Kara Mezere köyü ve köye bağlı gaz istasyonunun DAEŞ işgalinden kurtarıldığı belirtiliyor. Kaynaklar, bu bölgenin Türkiye ve ABDnin arındırılmış bölge olması konusunda anlaştığı yerlerden biri olduğunu ve operasyonun bu amaç doğrultusunda ilk adım olduğunu kaydetti.



Bölgenin Azez-Cerablus hattında olması planlanırken, bu bölgenin DAEŞten temizlenerek, korunmasının da ılımlı muhalifler tarafından sağlanacağı konusunda ABD ile anlaşılmıştı. Kaynaklar, operasyonu bu planın hayata geçirilmesi noktasında önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Kaynak : Sabah