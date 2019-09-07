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Arıların saldırdığı 19 işçi hastaneye kaldırıldı

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Konya'nın Çumra ilçesinde arıların saldırdığı 19 tarım işçisi, hastanelere kaldırıldı.

Arıların saldırdığı 19 işçi hastaneye kaldırıldı
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Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçükköy’de meydana geldi. Şanlıurfa’dan ilçeye gelen mevsimlik işçilere arılar saldırdı. Arıların sokması sonucu 19 işçi rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, arıların kendilerine de saldırması nedeniyle işçilere müdahale edemedi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. 8 işçi ambulanslarla, 11 işçi ise özel araçlarla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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