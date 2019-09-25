Araçta sigara içene 153 lira ceza

Kapalı alanlarda sigara içilmemesine yönelik yasak, otomobilleri de kapsadı.

Yasağa uymayan pek çok sürücüye ceza kesildi.

Aralarında Bursa, Manisa, Tokat ve Aksaray’ın da bulundu birçok ilde polis ekipleri “dumansız araçlar” uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, sürücüsünün sigara içtiğini tespit ettikleri araçları durdurdu. Ekipler, bu sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası kesti.

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Bu arada, bazı sürücüler uygulumayı desteklerken, bazıları ise tepki gösterdi.

Ceza kesilen sürücü İsrafil Akpınar ''Kendi arabamızda da içemeyeceksek nerede içeceğiz? Evimizde içemiyoruz, kapalı yerlerde içemiyoruz, hastane, okul avlusunda içemiyoruz. Nerede içeceğiz? Ölelim o zaman. Tiryaki diye vatandaşın üzerine bu kadar gelinmez ki'' dedi.