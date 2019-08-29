Antalya’da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 17,6’lık artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636, 1 Ocak-22 Ağustos 2018’de ise 8 milyon 586 bin 11 turistin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 5 bin 323 yabancı turist geldi. Yaklaşık 200 ülkeden turistin tatil için tercih ettiği Antalya’ya en fazla misafir Rusya, Almanya ve Ukrayna’dan geldi. “Bacasız sanayi” olarak nitelendirilen turizmdeki hedeflere ulaşabilmek için kamu ve özel sektör temsilcileri, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kente gelen turistler, lüks otellerde yaptıkları deniz, kum güneş tatilinin yanı sıra Antalya’nın tarihi ve kültürel bölgelerini ziyaret ediyor, doğal güzelliklerini geziyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Hedefimiz bu yıl 16 milyon turiste ev sahipliği yapmaktı. Bu rakama ulaşmak için mücadelemiz devam ediyor. Böyle olursa hedefimize ulaşacağız.” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da gelen turist sayısının beklentilerine paralel ilerlediğini belirterek, 1 Ocak-22 Ağustos 2019’da geçen yılın üzerinde yüzde 17’den fazla bir büyümeyi yakaladıklarını, bunun söz konusu dönem için önemli bir rekor olduğunu söyledi.