Antalyada paramotor düştü: 2 ölü

2 kişinin bulunduğu paramoturun düştüğü bölgeye deniz polisi botları ve ambuhans sevk edildi. Paramotorda bulunan 27 yaşındaki Tarık Taşel ile 28 yaşındaki Onur Yılmaz hayatını kaybetti. DHA
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