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Antalyada paramotor düştü: 2 ölü

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2 kişinin bulunduğu paramoturun düştüğü bölgeye deniz polisi botları ve ambuhans sevk edildi.   Paramotorda bulunan 27 yaşındaki Tarık Taşel ile 28 yaşındaki Onur Yılmaz hayatını kaybetti.   DHA

Antalyada paramotor düştü: 2 ölü
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2 kişinin bulunduğu paramoturun düştüğü bölgeye deniz polisi botları ve ambuhans sevk edildi.   Paramotorda bulunan 27 yaşındaki Tarık Taşel ile 28 yaşındaki Onur Yılmaz hayatını kaybetti.   DHA
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