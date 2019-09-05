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Antalya’da alev alan LPG tankeri büyük korku yaşattı!

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Antalya'da LPG dolu tankerde kaza sonrası ylangın çıktı

Antalya’da alev alan LPG tankeri büyük korku yaşattı!
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 Alev alen LPG yüklü tanker yürekleri ağza getirdi. Tankerin patlama ihtimaline karşılık trafik kesildi araçlar başka yollara yönlendirildi. Zamana karşı çok kritik bir söndürme çalışması başlatıldı. Bölgede güvenlik güçleri ve itfaiyenin çalışması devam ediyor. 

 

Antalya’da alev alan LPG tankeri büyük korku yaşattı!

 

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda seyir halinde bulunan LPG dolu tankere, Ömer Güncü’nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri alev alıp yanmaya başladı.

PATLAMA KORKUSU

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi. İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de olası bir patlamada zarar görmemek için yatarak yangını söndürme çalışması yürütüyor.

İKİ İTFAİYE ERİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, gazdan ve dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Tankerin içindeki gaz bitene kadar soğutma çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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