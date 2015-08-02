Antalya Elmalıyı sel vurdu

Elmalıya bağlı Yuva Mahallesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ortaya çıkan sel suları yoldaki parkeleri yerinden söktü ve evlere doldu. Kullanılamaz hale gelen bazı evlerde, vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya...

Elmalıya bağlı Yuva Mahallesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ortaya çıkan sel suları yoldaki parkeleri yerinden söktü ve evlere doldu. Kullanılamaz hale gelen bazı evlerde, vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Selden zarar görenler geceyi yakınlarının yanlarında geçirdi. Pek çok kişi sabah saatlerine kadar evlerindeki sel suları ve molozları tahliye etmeye çalıştı. Özellikle seralara dolan sular, ürünlerin zarar görmesine neden oldu.



Yaşananların ardından bölgeye giden Elmalı Belediye Başkanı AK Partili Ümit Öztekin, zarar gören alanlarda inceleme yaptı. Mahalledeki yolların tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Başkan Öztekin, Vatandaşımızın zararı da büyük. Üreticilerimizin bir çoğu ürünlerini kaybetti. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız hayvanlarını kaybetti dedi. Zarar tespitinin en kısa sürede başlayacağını belirten Başkan Öztekin, Elmalı Belediyesi olarak bu kötü günlerinde vatandaşlarımızın yanındayız. Onların zararlarının tespiti ve temini için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz diye konuştu.



Adem DURMAZ / ELMALI (Antalya) (DHA)

