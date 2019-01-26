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Antalya'da yine hortum: 5 yaralı

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Antalya'da yine hortum çıktı. Kumluca ilçesini de sabah saatlerinde tekrar hortum vurdu. Üçü çocuk, beş tarım işçisi yaralandı.

Antalya'da yine hortum: 5 yaralı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi.

Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. 
 

112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı.

Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Öte yandan Konyaaltı Plajı açıklarında da bir hortum meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan hortum, nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Dolu yağışının da etkili olduğu kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, Lara bölgesindeki bazı binaların çatıları uçtu.

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