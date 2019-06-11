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Antalya'da eğitim uçağı düştü: İki ölü

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Antalya'da tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

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Antalya'da eğitim uçağı düştü: İki ölü
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Manavgat'ın Ulualan Mevkii'nde bulunan toprak pistten eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, Sorgun Mevkii'ndeki karpuz tarlasına çakıldı.

Kazayı görenler yardım için uçağın düştüğü alana koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçaktan pilot ve 2 yolcu, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Pilot Levent Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Devrim Gün ve Ataberk Gökmen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ataberk Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devrim Gün ise tedavi altına alındı.

GEÇEN YIL DA UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Geçen yıl 30 Ekim günü de Manavgat'ın Karaöz Mevkii'nde tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düşmüştü. Kazada, Pilot Serkan Dilci ile beraberinde bulunan Deniz Adalı yaşamını yitirmişti.


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