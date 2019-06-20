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Antalya'da bıçakla öldürülmüş caretta caretta bulundu

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Antalya Belek sahilinde, bıçakla öldürülmüş halde bir caretta caretta bulundu.

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Antalya'da bıçakla öldürülmüş caretta caretta bulundu
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Türkiye'de deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı Antalya Belek sahilinde, tüfekle vurulmuş, 30- 40 yaşlarındaki caretta carettanın ardından bu kez de bıçakla öldürülmüş caretta caretta bulundu. 

Bölgede mayıs ile eylül ayları arasında, 30 kilometrelik kumsalda yetişkin caretta carettaların yumurta bıraktığı yuvalar ve yavruların denizle buluşması için koruma çalışmaları yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüleri, yine üzücü haber aldı.

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, kendilerine yeniden caretta caretta ölüsü ihbarı geldiğini belirterek, "Boğazkent sahilinde halk plajına yakın bölgede bulunmuş. Hayvan yumuşak dokularından bıçaklanmış. 2- 3 bıçak darbesi vardı. Ben de anlayamadım. İnsanlar intikam mı alıyor, niye yapıyorlar? Böyle vakalar çok nadir görülüyor. Silahla vurmak, bıçakla öldürmek, insanların katliam ruhuyla yaptıklarını gösteriyor. Hani ağlara takılır; oltaya, paraketeye takılır, plastik yutar, ölür ama bunlar bilinçli. Biri silahla vurulmuş diğeri bıçaklanmış" dedi. 

Bıçakla öldürülen yetişkin caretta carettanın yaşının 40'ın üzerinde, kabuk uzunluğunun da 75 santimetre olduğunu belirten Canpolat, "Ölme şekilleri çok ilginç. İnsanlar neyin intikamını kimden alıyor? O hayvanların günahı ne? Biri yuvalama alanlarını talan ediyor, biri canice öldürüyor. Nedir bu hayvanların çektiği çile? Kendimi ve bu işle uğraşan gönüllüleri de sorgulamaya başladım, 'Acaba koruyalım derken zarar mı veriyoruz biz bu hayvanlara?' diye. Bıçaklama olayının denizde olduğunu düşünüyoruz; çünkü sahilde olsa kan izleri olurdu" diye konuştu.

Antalya Belek sahilinde, dün de tüfekle vurulmuş, 30- 40 yaşlarında olduğu belirtilen caretta caretta ölüsü bulunmuştu.

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