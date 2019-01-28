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Antalya Buse'yi arıyor

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Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı denizde arama çalışmalarına başlandı.

Antalya Buse'yi arıyor
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Kemer'de, 24 Ocak Perşembe günü, hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına saat 09.30'da başlandı.

Kemer Sanayi Sitesi önünden başlanan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik dalgıçları ve drone ekibi, Antalya AFAD ve Afyonkarahisar AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı. Dalgıçlar, denizden de arama çalışması başlattı.

Denizde başlatılan çalışmalarda, jandarmaya ait 3 arama- kurtarma köpeği ve 1 kadavra köpeği de kullanıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle de çalışmalara havadan destek verildi. Bir ekip ise Ağva Deresi'nde çalışma yürütüyor. Çalışmalarda su altının görüntülenmesi için sonar arama yapılıyor. Çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da takip ediyor.

Aramalarda, 25 Ocak Cuma günü, Kader Buse Acar'ın çantası bulunurken, dünkü aramalarda ise ayakkabısının sol teki bulundu.

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