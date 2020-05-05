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Annesinin tek taşını yuttu, doğal yollardan çıkardı

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Sivas’ta annesinin tek taş yüzüğünü yutan 1.5 yaşındaki bebek, 3 bin lira değerindeki yüzüğü altı gün sonra doğal yollarla çıkardı.

Annesinin tek taşını yuttu, doğal yollardan çıkardı

Sivas’ta annesinin tek taş yüzüğünü yutan 1.5 yaşındaki bebek, 3 bin lira değerindeki yüzüğü altı gün sonra doğal yollarla çıkardı.

Olay, Sivas’ın kent merkezinde meydana geldi. F.G.-C.G. çiftinin 1.5 yaşlarındaki bebekleri M.G., annesinin oynamasına izin verdiği tek taş yüzüğü yuttu. Bebeğin yüzüğü yuttuğunu fark eden kadın özel bir hastaneye başvurdu.

Çekilen röntgen sonrası yüzüğün bebeğin midesinde olduğu tespit edildi. Doktorlar, cerrahi müdahaleye gerek duymadan beklemeye karar verdi. M.G., 3 bin lira değerindeki yüzüğü altı gün sonra doğal yollarla çıkardı. 

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