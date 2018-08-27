Anneliğin istismar edilmesine göz mü yumsaydık?

Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesi için "Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri'ne yönelik müdahaleye ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, şunları söyledi:

"700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?

Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı peşinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar.

Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin."

Geçen hafta sonu İstanbul Galatasaray Meydanı'nda 700. haftada bir araya gelmek isteyen Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis müdahale etmişti. Olayda 37 kişi gözaltına alınmıştı.