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Anne ve babasını uykudayken öldürüp intihar etti

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Aydın'da anne ve babasını uykudayken tabancayla öldüren 17 yaşındakigenç, aynı silahla intihar etti.

Anne ve babasını uykudayken öldürüp intihar etti
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 Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nden silah sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Ali Doğru’yu bir apartmanın önünde yaralı halde buldu. 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Doğru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğru’nun, önünde yaralı halde bulunduğu apartmanın 2. katındaki evine giden ekipler, annesi Suna (42) ve babası Adem Doğru’nun (47) silahla yaralandığını tespit etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çift yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Mert Ali Doğru’nun, anne ve babasına uykuda tabancayla ateş ettikten sonra 4 katlı apartmanın çatı katında aynı silahla başına ateş açarak yere düştüğünü belirledi. Polis olan Adem Doğru’nun kısa süre önce emekliye ayrıldığı öğrenildi.

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