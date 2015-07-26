Ankara'dan NATO'ya 'olağanüstü' çağrı!

Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi çerçevesinde NATO Konseyini toplantıya çağırdı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ulusal güvenliğine yönelik son saldırı ve tehditler üzerine terörizme karşı alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar hakkında müttefiklerini bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi çerçevesinde NATO Konseyi'ni gelecek hafta içinde toplantıya çağırdığı belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek toplantının 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.
"20 Temmuz 2015 günü Suruç’ta düzenlenen ve 32 masum vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı başta olmak üzere, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Kilis'te güvenlik ve emniyet güçlerimize yöneltilen saldırıların akabinde artan güvenlik tehditleri karşısında tüm gerekli tedbirler alınmakta ve bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonlar da icra edilmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyine gerekli bildirimde bulunduğu ve üyesi olduğu diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde de gerekli bilgilendirme ve girişimlerin sürdüğü vurgulandı.