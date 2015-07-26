Ankara'dan NATO'ya 'olağanüstü' çağrı!

Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi çerçevesinde NATO Konseyini toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ulusal güvenliğine yönelik son...

Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi çerçevesinde NATO Konseyini toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ulusal güvenliğine yönelik son saldırı ve tehditler üzerine terörizme karşı alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar hakkında müttefiklerini bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi çerçevesinde NATO Konseyi'ni gelecek hafta içinde toplantıya çağırdığı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek toplantının 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

"20 Temmuz 2015 günü Suruç’ta düzenlenen ve 32 masum vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı başta olmak üzere, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Kilis'te güvenlik ve emniyet güçlerimize yöneltilen saldırıların akabinde artan güvenlik tehditleri karşısında tüm gerekli tedbirler alınmakta ve bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonlar da icra edilmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyine gerekli bildirimde bulunduğu ve üyesi olduğu diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde de gerekli bilgilendirme ve girişimlerin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"20 Temmuz 2015 günü Suruç'ta meydana gelen ve 32 masum vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı başta olmak üzere, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Kilis'te güvenlik ve emniyet güçlerimize yöneltilen saldırıların akabinde artan güvenlik tehditleri karşısında tüm gerekli tedbirler alınmakta ve bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonlar da icra edilmektedir.

Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'ne gerekli bildirimde bulunulmuş olup, üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde de gerekli bilgilendirme ve girişimlerimiz sürdürülmektedir.

Ulusal güvenliğimize yönelik bu son saldırılar ve tehditler üzerine terörizme karşı almakta olduğumuz tedbirler ve icra ettiğimiz operasyonlar hakkında Müttefiklerimizi bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. Maddesi çerçevesinde NATO Konseyi önümüzdeki hafta içinde tarafımızdan toplantıya çağrılmıştır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek bu toplantının 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."