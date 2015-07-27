Ankarada IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

Ankara polisi terör örgütü IŞİDe yönelik sabah saatlerinde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Altındağ İlçesine bağlı İsmetpaşa ve Hacı Bayram semtleri didik didik arandı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle...

Ankara polisi terör örgütü IŞİDe yönelik sabah saatlerinde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Altındağ İlçesine bağlı İsmetpaşa ve Hacı Bayram semtleri didik didik arandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde çoğunlukla Suriyelilerin kaldığı Hacı Bayram ve İsmetpaşa semtlerinde operasyon gerçekleştirdi.



Operasyona özel harekat, çevik, organize suçlar ve narkotik polisleri de destek verdi.



Havadan bir polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bölgedeki evler tek tek arandı.



Operasyonda 15 kişi gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA

