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Ankara’da 3,8 büyüklüğünde deprem

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Kandilli verilerine göre; Ankara'da saat 08:01'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Akyurt olduğu açıklanan depremin derinliğinin 6,6 olduğu duyuruldu.

Ankara’da 3,8 büyüklüğünde deprem

 

 

Ankara´nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akyurt ilçesinin kırsal Kozayağı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.01´de meydana geldi. Kandilli’nin derinliğini 6,6 olarak açıkladığı depremde AFAD yerin 7.03 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Deprem, ilçe merkezinde de hissedildi, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Akyurt Ahmetadıl Mahallesi olarak açıkladı. DHA

 

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