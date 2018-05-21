Ankara yine sele teslim oldu

Ankara'da yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. Bir alt geçitte mahsur kalan otobüsün yolcuları itfaiye tarafından kurtarıldı

Ankara'da 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu yolları göle çevirdi. Sağanak nedeniyle araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı. Ankara Valisi, "Can kaybı yok, ufak tefek maddi hasar var" açıklamasında bulundu.

Başkent Ankara, bir kez daha sağanak yağmurun etkisi altında kaldı.

Başkentte 15.30'da başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışın ardından bazı bölgelere dolu yağarken, bazı bölgelerde ise yağış nedeniyle seller oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 17.30'a kadar sürmesinin beklendiği bildirilen gök gürültülü sağanak nedeniyle Akay Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na çıkan alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanağa yakalananları kurtarmak için belediye ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Mahsur kalanlar yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.,