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Ankara yine sele teslim

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Ankara yine sele teslim
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Ankara'da sabah saatlerinden bu yana bulutlu olan hava, yerini bir anda yağışa bıraktı. Başkentte 15.30'da başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. 

Şiddetli yağışın ardından bazı bölgelere dolu yağarken, bazı bölgelerde ise yağış nedeniyle seller oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 17.30'a kadar sürmesinin beklendiği  bildirilen gök gürültülü sağanak nedeniyle Akay Caddesi'nden 15 Temmuz Milli  İrade Meydanı'na çıkan alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanağa yakalananları  kurtarmak için belediye ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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