Ankara ve çevresi depremlerle uyandı

Çankırı ve Ankara sabaha depremlerle uyandı, merkez üssü Çankırı'nın Hacılar bölgesi olarak belirlenen deprem korku ve panik yarattı ve Ankara'da da hissedildi.

Saat 9:00'da gerçekleşen depremin ardından saat 9:03'te bir deprem daha meydana geldi. Çankırı Valisi depremin ardından açıklama yaptı ve olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Ankara ve çevresi sabaha depremle uyandı, Çankırı’da gerçekleşen depremler çevre illerde de hissedildi, birçok kişi korku ve panik yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, 09.03’te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇANKIRI VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7, 09.03’te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi. İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, “Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.” dedi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.