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Ankara-Tahran seferini yapan trene PKK'dan mayınlı saldırı!

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Ankara-Tahran seferini yapan Trans Aysa trenine Bingöl'de terör örgütü PKK tarafından mayınlı saldırı düzenlendi - Olayda can kaybı yaşanmadı, yük taşıyan bir vagon ve raylar hasar gördü

Ankara-Tahran seferini yapan trene PKK'dan mayınlı saldırı!
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Terör örgütü PKK, Bingöl'de Ankara-Tahran seferini yapan trene mayınlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, vagon ve raylarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Suveren ve Genç istasyonu arasında, teröristlerce demiryoluna döşenen mayın, Ankara-Tahran seferi yapan 11512 sefer sayılı Trans Asya treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.

Olayda can kaybı yaşanmadı, tren ve raylarda hasar meydana geldi.

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucunda trende ve raylarda hasar oluştuğunu söyledi.

Saldırıda can kaybının olmadığını kaydeden Köşger, yolcu treninin yoluna devam ettiğini, olay yerine ise çok sayıda güvenlik görevlisinin intikal ettirildiğini belirtti.

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