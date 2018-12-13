Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: 4 ölü

Ankara'da yüksek hızlı tren kazası meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz istasyonunda kaza yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Şahin, tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

VALİ ŞAHİN: 43 YARALI VAR VE 4 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Vali Şahin, Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin kılavuz diye tabir edilen kontrol treni ile çarpıştığını kaydetti. Ekiplerin olayın meydana gelmesinin hemen ardından olay yerine geldiklerini belirten Şahin, ''Ekiplerimiz hemen buraya sevk edildi. Şu an 43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik. Ekiplerimiz hala kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması'' ifadelerini kullandı.



''Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız''



''Ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı paylaşacağız'' diyen Şahin, ''Şu anda 112, iftaiye, AFAD ekiplerimiz dört bir koldan süratle çalışıyorlar. Bulunan mevkide çalışmaların tek tek yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Teknik incelme devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Hızlı Tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu. Çarpışma sonrası tren raydan çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı