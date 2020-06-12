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Ankara'da sel kabusu

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Ankara'da dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti. Araçlar sular altında kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı. Keçiören ilçesinde bir kişi, sel sularıyla birlikte sürüklendi.

Ankara'da sel kabusu

Ankara’da dün akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı.

Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi’nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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