Ankara'da sel felaketi

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı felç etti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, Mamak ilçesini sular altında bıraktı. Sel suları çok sayıda iş yeri ve araca zarar verdi. Selde 6 kişi yaralandı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı felç etti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, Mamak ilçesini sular altında bıraktı. Sel suları çok sayıda iş yeri ve araca zarar verdi. Selde 6 kişi yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi" dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca, selde hasar görenlere gerekli desteğin yapılacağını ve zararların karşılanacağını açıkladı. Ankara'da aniden başlayan yağmur sele neden oldu. VALİ TOPACA: DÜKKANI VE ARACI ZARAR GÖRENLER HASAR TESPİTİ İÇİN BEKLESİN Ankara Valisi Ercan Topaca, "Hasar tespiti sonrası vatandaşlara gereken destek yapılacak. Sayın Başbakanımız da telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Gerekli tedbirleri alacağız. Hastanelere intikal eden 3 yaralımız var. Durumları iyi. Dükkanı ve aracı zarar görenler hasar tespiti için beklesin" şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna , "Bir afetle karşılaştık, yaralılarımız var onların da hayati tehlikesi yok. Can kaybı olmaması tesellimiz. Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi" dedi. Aşırı yağış nedeniyle başlayan selde araçlar suda sürüklendi.

Mamak'ta aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok işyerini de su bastı.

Caddede bulunan bir kişinin sele kapılması da korku yarattı. Sel nedeniyle Mamak'taki Neşet Ertaş Caddesi'nde bulunan 6 kişi yaralandı.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Anadolu'nun 20 ili için uyarı yapıldığını söyledi. Çalışkan, Ankara'da 3 gün daha ani yağışların yaşanacağını söyledi.













