Amerikadan flaşh IŞİD ve PKK açıklaması

Tonera, günlük basın brifinginde, eğit donat programı dahilindeki Suriyeli muhalifleri, Beşar Esad yönetiminin saldırılarına karşı korunup korunmayacağı soruldu. Sözcü Toner, ABD Savunma Bakanlığı tarafından...

Tonera, günlük basın brifinginde, eğit donat programı dahilindeki Suriyeli muhalifleri, Beşar Esad yönetiminin saldırılarına karşı korunup korunmayacağı soruldu. Sözcü Toner, ABD Savunma Bakanlığı tarafından eğit-donat programı dahilindeki Suriyeli güçler, DAEŞe karşı mücadele eden diğer müttefiklerimiz gibi, geniş yelpazede desteklenecektir ve bunun içine savunma ateşi yardımı da dahildir dedi.

Angajman kuralları hakkında detaylara giremeyeceğini belirten Toner, Başından beri söylediğimiz gibi, gerekli önlemleri alarak bu güçlerin görevlerini başarıyla yerine getirebilmesini garantiye alacağız şeklinde konuştu. Toner, Suriyeyi ABD uçaklarına müdahale etmemesi için uyarıda bulunmuştuk ve aynı şekilde, Suriye rejimini, DAEŞe karşı mücadele eden yeni Suriye güçlerine de müdahale etmemesini tavsiye ediyoruz. Bunu ilettik dedi. Esad yönetimine bağlı güçler de dahil olmak üzere, koalisyon destekli Suriyeli güçlerin DAEŞ ile mücadele ederken savunulacağını belirten sözcü, Şunun altını çizmek isteriz ki DAEŞe karşı karada mücadele eden güçleri desteklemek için hazırız. Bu bizim asıl amacımızdır. Fakat onları muhtemel diğer saldırılara karşı da koruyacağız görüşüne yer verdi.

PKK AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, terör örgütü PKKnın saldırılarının son bulmasını ve PKKnın şiddetten vazgeçmesini istediklerini söyledi. Tonera, günlük basın toplantısında, iki askerin şehit olması ve 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan, terör örgütü PKKnın Ağrıdaki Jandarma karakoluna düzenlediği intihar saldırısı soruldu. Bunların şiddet döngüsünü alevlendirdiğini belirten Toner, Bu saldırıların son bulmasını, PKKnın şiddetten vazgeçmesini ve Türk hükümetiyle görüşmelere yeniden başlamasını istiyoruz dedi.

Toner, Türkiyenin PKKya karşı operasyonlarında sivil kayıplar bulunduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine de operasyonda sivil kayıplar olduğunu görmek istemediklerini ve bu tür haberleri çok ciddiye aldıklarını kaydederek, PKKnın Türkiyeye karşı saldırılarını durdurduğunu ve Türk hükümetinin orantılı yanıt verdiğini görmek istiyoruz diye konuştu. Hava saldırılarından bazen sivillerin etkilenebildiklerini ifade eden Toner, ancak bu saldırıların hedefinin terör örgütü PKK olduğuna işaret etti. Toner, PKKnın saldırılarda bulunması üzerine Türkiyenin kendini savunma hakkı olduğuna inandıklarını yineleyerek, fakat aynı zamanda şiddetin son bulmasını istediklerini dile getirdi.