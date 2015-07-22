Amerika'dan Türkiye'ye IŞİD övgüsü

Suruç saldırısı sonrasında hükümete yönelik başlatılan karalama kampanyasına karşı Amerika'dan destek mahiyetli bir açıklama daha geldi.

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ABD Dışişleri Sözcüsü Kirbynin açıklamalarından sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey de Türkiyenin, terör örgütü DAEŞle mücadele kapsamında oluşturulan uluslararası koalisyonun önemli bir ortağı olduğunu belirterek, Türkiyenin uluslararası koalisyona sunduğu birçok noktadaki somut çabalarından memnuniyet duyuyoruz dedi.

Baskey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suruçta meydana gelen terör saldırısının ardından Türkiyenin DAEŞe karşı yeterince mücadele etmediği eleştirilerine, Türkiyenin, DAEŞle mücadelede kritik bir ortak olduğu karşılığını verdi.

Yaklaşık 2 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapmasıyla insani yardım çabalarına liderlik eden Türkiyenin DAEŞe karşı mücadelesini de öven Baskey, şunları kaydetti:

Türkiye, DAEŞe karşı mücadelede kritik bir ortak. Türkiyenin uluslararası koalisyona sunduğu birçok noktadaki somut çabalarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Suriyeli ılımlı muhaliflere yönelik eğit-donat programına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Türkiye, yabancı savaşçıların akınını engellemek için de birçok önemli adımlar attı. Yabancı savaşçı akını sadece Türkiyenin bir problemi değil ve bu noktada özellikle Avrupadakiler olmak üzere Türkiye ve diğer ortaklarımızla yakından çalışmayı sürdüreceğiz.