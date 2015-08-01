Amerika'dan ''dokunulmazlık'' açıklaması

ABD Sözcüsü Toner, Türkiye'nin, dokunulmazlıkların hangi durumlarda kaldırılacağı konusunda demokratik prosedürleri bulunduğunu söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Washingtonda düzenlediği basın toplantısında bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik TBMMye sunulan Başbakanlık Tezkereleri ile ilgili soruya verdiği yanıtta, Türkiyenin, kimin dokunulmazlığının olacağı ve bunların hangi durumlarda ve nasıl kaldırılacağını belirleme noktasında köklü demokratik prosedürleri bulunuyor dedi.

Toner,Terör örgütü PKKya yönelik Irakın kuzeyinde yapılan operasyonlara ilişkin soruya verdiği yanıtta, Türkiyenin PKKnın saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.



PKKnın bir an önce şiddeti son vermesi ve yeniden barış sürecine dönmesi gerektiğini belirten Toner, Şuraya yoğunlaşmak gerekir ki, PKK, Türkiyede askere, polise yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Türkiyenin kendini savunma hakkı var. PKK, saldırılarını durdurarak yeniden barış sürecine geçmelidir ve Türkiye de girişimlerinde daha orantılı davranabilirdiye konuştu.