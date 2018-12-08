Altın Zambak’ta en iyiler belirlendi

İstanbul Altın Zambak Ödül Töreni, önceki akşam Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu ve Şebnem Schaefer üstlendi.
Törende Asil Çağıl koreografisiyle defile de düzenlendi.
Fikret Orman, Gizem Karaca, Gökhan Tepe, Hande Yener, Bülent Serttaş, Sinan Akçıl ve Ebru Polat gibi ünlü isimler ödül aldı.
“Yılın en iyi kadın oyuncusu” ödülü Gizem Karaca’ya verildi.
“Yılın en iyi dansçısı” ödülü Berna Berkman’ın oldu.
Fikret Orman, “Yılın en iyi spor kulübü başkanı” seçildi.
Yılın En İyi Arabesk Fantezi Erkek Sanatçısı: Alişan,
Yılın En İyi Şarkısı: Ebru Polat – Akşam sendeyiz kraliçe
Yılın En İyi single’ı: Ebru Polat
Yılın En İyi Müzik Grubu: Enbe Orkestrası – Behzat Gerçeker
Yılın En İyi Halk Müzik Erkek Sanatçısı: Bülent Serttaş
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Gizem Karaca
Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı: Safiye Soyman
Yılın En İyi Çifti: safiye Soyman & Faik Öztürk
Yılın En İyi Kadın Sunucusu: Zahide Yetiş
Yılın En İyi Pop Müzik Albümü: Gökhan Tepe
Yılın En Stil Kadını: Işıl Reçber
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Erkan Özerman
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Yıldırım Mayruk