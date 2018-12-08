Altın Zambak’ta en iyiler belirlendi

Türkiye’de iş, spor ve sanat dünyasın en iyilerinin buluştuğu İstanbul Altın Zambak Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu

İstanbul Altın Zambak Ödül Töreni, önceki akşam Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu ve Şebnem Schaefer üstlendi.

Törende Asil Çağıl koreografisiyle defile de düzenlendi.

Fikret Orman, Gizem Karaca, Gökhan Tepe, Hande Yener, Bülent Serttaş, Sinan Akçıl ve Ebru Polat gibi ünlü isimler ödül aldı.

“Yılın en iyi kadın oyuncusu” ödülü Gizem Karaca’ya verildi.

“Yılın en iyi dansçısı” ödülü Berna Berkman’ın oldu.

Fikret Orman, “Yılın en iyi spor kulübü başkanı” seçildi.

Yılın En İyi Arabesk Fantezi Erkek Sanatçısı: Alişan,

Yılın En İyi Şarkısı: Ebru Polat – Akşam sendeyiz kraliçe

Yılın En İyi single’ı: Ebru Polat

Yılın En İyi Müzik Grubu: Enbe Orkestrası – Behzat Gerçeker

Yılın En İyi Halk Müzik Erkek Sanatçısı: Bülent Serttaş

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Gizem Karaca

Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı: Safiye Soyman

Yılın En İyi Çifti: safiye Soyman & Faik Öztürk

Yılın En İyi Kadın Sunucusu: Zahide Yetiş

Yılın En İyi Pop Müzik Albümü: Gökhan Tepe

Yılın En Stil Kadını: Işıl Reçber

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Erkan Özerman

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Yıldırım Mayruk