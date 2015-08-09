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Almanya'dan Ankara'ya PKK uyarısı!

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Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'den Türkiyeye PKK ile çatışmalar konusunda uyarı geldi.

Almanya'dan Ankara'ya PKK uyarısı!
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PKK ile çatışmaların artması ve buna bağlı olarak şiddetin tırmanmasından endişe duyduğunu belirten Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, barış sürecinde yaşanacak bir aksamanın bölge için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
 
Rheinischen Post gazetesine konuşan Steinmeier, Ortadoğuda yaşanan sorunlar nedeniyle Kürtlerle yürütülen barış sürecinin sona erdirilmesi, Türkiye ve bölge için ölümcül sonuçlar doğurur ifadelerini kullandı.
 
ANKARA OLUMLU SİNYAL VERDİ
 
Barış görüşmelerinin sürdürülmesi konusunda Ankaranın olumlu sinyal verdiğini kaydeden Steinmeier, Türk yetkililer barış sürecini sürdürmek konusunda bize ve Avrupalı ortaklarına güvence verdi dedi.
 

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