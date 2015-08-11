Akdoğan, Kandil, Orduyla değil AK Partiyle savaştığını söylemiş. Zaten HDP de AK Partiyle mücadelede gücünü buradan (PKKnın baskı ve şiddetinden) aldı. Sırtını Kandile dayayanlar Kandilin kanlı katliamlarına ses çıkaramazlar....

Akdoğan, Kandil, Orduyla değil AK Partiyle savaştığını söylemiş. Zaten HDP de AK Partiyle mücadelede gücünü buradan (PKKnın baskı ve şiddetinden) aldı. Sırtını Kandile dayayanlar Kandilin kanlı katliamlarına ses çıkaramazlar. Unutmasınlar ki her zaman sırtını millete dayayanlar galip gelir. PKK-Paralel şer ittifakı terörle mücadeleden çok rahatsız. Bu yüzden ikisiyle eşzamanlı mücadele etmek, netice almak için büyük önem taşıyor. Yargı yetkisini milletten değil başka mahfillerden alanlar, hukuktan böyle kaçarlar. Allahtan bunlar Türkiyeden kaçarken yasa istemiyorlar açıklamasında bulundu.



ANKARA (DHA)