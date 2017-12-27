Ali Ağaoğlu'nun İTÜ'ye bağışladığı Tesla çürüdü

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun 2011 yılında araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü ortaya çıktı.

2010 yılında Türkiye'ye ilk kez Ali Ağaoğlu tarafından getirilen ve iş adamı tarafından 2011'de İTÜ'ye yerli elektrikli araç üretilmesi şartıyla hibe edilen Tesla Roadster elektrikli otomobilin akıbeti belli oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ağaoğlu 6 yıl sonra otomobilinin başına gelenleri şu şekilde anlattı:

“2010 yılında Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye’ye ilk kez getiren ben oldum. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ’nün makina fakültesi dekanı beni aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra İTÜ’nün rektörü Muhammed Hocayı bu kez ben aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN GETİRTTİM"

Tesla’nın teslim töreninde, ‘Ben bu aracı yurt dışından farkındalık yaratmak için getirttim. Gelecek 20 yılda trafikteki araçların yarısı elektrikli araçlardan oluşacak. Tesla Roadster’in İTÜ’nün bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum’ demiştim. Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili yapılan çalışmalar hakkında hiç bir bilgi sahibi olamadık. Zaman zaman gazeteciler soruyor, ‘Bilmiyoruz’ diyorduk. Sonunda Tesla’nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti.

"OTOPARKTA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ"

Öğrendiğimize göre, Tesla’yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ’de rektör değişimi yaşanmış ve bizim Tesla rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedilmişti. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Kısa bir araştırmayla 50 bin dolar masraf çıkardığı anlaşılmıştı.



Yönetimin Tesla’dan nasıl kurtulacağını düşündüğü günlerden birinde, ABD’li ünlü bir üniversiteden İTÜ’yü ziyarete gelen bilim adamlarına kampüs gezdiriliyordu. Tam Tesla’nın önünden geçerken konuk heyet heyecanlanıyor.

‘Gerçekten üniversiteniz bir Tesla’ya mı sahip. Bizim bile böyle bir imkânımız yok. Siz çok önemli bir üniversite olmalısınız.’ diyor

"İADESİ İMKANSIZ"

Konuk bilim adamlarının tepkisi üzerine Yönetim Tesla’nın kıymetini anlıyor ve aracı mekatronik atölyesine taşıyor. Bu kez de aracın tamiri için bütçe bulunamıyor ve araç yine kaderine terkediliyor.

Biz bu durumu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu’ söyledi."

TESLA ROADSTER'İN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli motoru sayesinde karbon emisyonu olmayan Tesla Roadster, saatte 100 kilometre hıza 3.7 saniyede çıkabiliyor.

288 beygirlik motor, gücünü 450 kilogramlık, 3.5 saatte şarj edilebilen lityum-iyon pillerden alıyor.