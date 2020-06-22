banner411
banner69
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
114 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
21 0
 
126 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
91 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
94 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
108 0
banner460

AKOM'dan son dakika uyarısı

banner27

Türkiye'yi saran sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM’dan İstanbul için 2 günlük sağanak uyarısı!

Yapılan son dakika uyarısıyla AKOM İstanbulluları uyardı. AKOM'dan önümüzdeki 2 gün boyunca İstanbul geneli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

 

Son dakika: AKOM’dan İstanbul için 2 günlük sağanak uyarısı!

AKOM’dan son dakika uyarısı geldi. İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, önümüzdeki iki boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmini paylaşıldı. İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlaması ve Çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

YARIN SABAH BAŞLIYOR

Yağışların Salı (Yarın) sabah saatlerinden itibaren (10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor. Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı. AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaş bilgilendirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.