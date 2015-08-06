AK Parti'den yeni seçim formülü!

Ankara'da yeni bir formül konuşuluyor. Formüle göre TBMM'ye sunulacak teklifin kabul görmesi halinde mevcut hükümetle seçime gidilebilecek.

Koalisyon arayışından sonuç çıkmazsa seçimin yenilenmesi gündeme gelebilir. Ankarada yeni bir seçim formülü konuşuluyor. Ak Parti, koalisyon hükümeti, azınlık hükümeti ve geçici seçim hükümeti alternatiflerine yeni bir seçenek ekledi.



Buna göre TBMMye seçimin yenilenmesi teklifi sunulacak ve salt çoğunluk sağlanıp seçim kararı alınırsa mevcut hükümetle seçime gidilebilecek.



Ankarada siyaset kulislerinin bir numarayı gündem maddesi seçimin yenilenmesi. Başbakan Ahmet Davutoğlunun, 45 günlük hükümeti kurma süresi dolmadan, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak, Seçimin yenilenmesi teklifini gündeme getirebileceği konuşuluyor.



AK Partinin hukukçu kurmaylarının gündeme getirdiği dördüncü yol, AK Partinin hiçbir partiyle ortaklık kuramaması durumunda, geçici seçim hükümeti yerine, bugünkü hükümetle seçime gitme amacı taşıyor.



AK Parti Meclis Başkanvekili Naci Bostancı, Erken seçim şartları doğduktan sonra zaten 3 ay 4 ay sonra seçim olacak anlamına gelir ki Meclisin inisiyatif alarak kendi iradesiyle seçimlere gitmesi doğru karar olur dedi.



AK Parti Meclis Başkanvekili Naci Bostancı, Erken seçim şartları doğduktan sonra zaten 3 ay 4 ay sonra seçim olacak anlamına gelir ki Meclisin inisiyatif alarak kendi iradesiyle seçimlere gitmesi doğru karar olur dedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Bu seçenek AKPnin her ne pahasına olursa olsun kendini iktidarda tutma seçenekle seçime gitme anlayışından kaynaklanıyor biz bu seçeneğin dışındayız dedi.



HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Bizim tercihimiz koalisyon şekillenmesi eğer şekillenmezse azınlık hükümetiyle MHP, AKPnin yakınlaşması var biz onu sıkıntılı görüyoruz. Mevcut yasal anayasal durum işletilmesi gerekir dedi.



Seçimin yenilenmesi kararı Mecliste salt çoğunluk kararıyla alınabiliyor.



Bu durumda erken seçim isteyen ve Azınlık hükümetine destek vermeceğini açıklayan MHPnin tavrı belirleyici olacak.