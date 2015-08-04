AK Parti-CHP görüşmesinin ardından flaş açıklamalar

CHPli Koç, CHP ile Ak Parti arasında sonuncusu yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada;Olumlu-olumsuz diye bir çerçeve sunmuyoruz. Biz yaptığımız tespitleri biliyoruz. Bazı konularda ciddi temel farklılıklar var. Örtüşen konular...

CHPli Koç, CHP ile Ak Parti arasında sonuncusu yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada;Olumlu-olumsuz diye bir çerçeve sunmuyoruz. Biz yaptığımız tespitleri biliyoruz. Bazı konularda ciddi temel farklılıklar var. Örtüşen konular da var dedi.



Ak Parti ile CHP arasında koalisyon kurma amacıyla yapılan görüşmelerin 5incisi Ankara Palas Devlet Konukevindeki yapıldı.



Yaklaşık 7 buçuk saat süren görüşme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, dış politika, iç ve dış güvenlik ve eğitim sisteminin masada olduğunu açıkladı.

Haberin Videosu AK Parti ile CHP arasındaki son görüşme de bitti ! startFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer33885,33885,201508,33885-342024.jpg,1, 0,AK Parti ile CHP arasındaki son görüşme de bitti !);

Haluk Koç, oldukça yoğun bir görüşme trafiğiyle yapılan görüşmeler sonrası kendilerine verilen görevi bu akşam itibariyle sonlandırdıklarını dile getirerek şunları söyledi; Bugün dış politika, iç ve dış güvenlik ve eğitim sistemi üzerindeki görüşlerimizi ilettik. Türkiyenin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bir hükümet kurma ihtiyacının tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Böylesi bir görüşme düzeneğini bu akşam tamamlamış oluyoruz. Biz genel başkanımıza o günün muhasebesini rapor olarak sunuyoruz. Bu toplantıyla ilgili değerlendirmemizi de yarın kendisine sunacağız. CHP, temel sorumluluklarımızı bilerek, ülkenin sorunlarını analiz ederek bu sorumluluğumuzu yerine getirdi. Bundan sonrası hükümet kurma görevi alan sayın Ahmet Davutoğlunun alacağı karara bağlı. Daha sonra CHPye yönelik bir talep olursa bu değerlendirilecek. Biz bize verilen görevi bu akşam itibariyle sonuçlandırmış oluyoruz.



Koç, görüşmelerin olumlu mu yoksa olumsuz mu geçtiği yönündeki bir soru üzerine ise; Olumlu-olumsuz diye bir çerçeve sunmuyoruz. Biz yaptığımız tespitleri biliyoruz. Bazı konularda ciddi temel farklılıklar var. Örtüşen konular da var. Bunlar liderlere iletilecek, ondan sonra partimizin yetkili kurullarına iletilecek. Biz çalışmamızı yaptık. Ülkenin hükümetsiz kalmamasının ev ödevini, siyasi sorumluluğunu yerine getirmiş oluyoruz diye konuştu.



HEYETLERDEKİ İSİMLER



Görüşmede Ak Partiyi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile milletvekilleri Taha Özhan, Mücahit Arslan ve Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Lütfi Elvan temsil ederken, CHPyi temsilen Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak, Murat Özçelik, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek yer aldı.



Ak Partili Çelik: CHP heyetiyle birlikte karşılıklı nezaket ve saygı içinde, çok açık bir dilin kullanıldığı bir süreç yaşadık



Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ak Parti ile CHP heyetleri arasında 5incisi ve sonuncusu yapılan koalisyon çalışmaları öncesi görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Koç, Ak Parti olarak kendi aralarında ve CHP ile yaptıkları toplantıların toplamda 60 saati geçtiğini vurgulayarak, sağlık bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Koç, sürecin sonraki aşamasına liderlerin ve partilerin yetkili organlarının karar vereceğini dile getirerek şunları kaydetti; İstikşafi görüşme sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Biz Ak Parti olarak 30-35 saat kendi aramızda görüşme yaptık. Bir 30 saati de CHP ile heyetiyle ortaklaşa vermiş olduk. Yoğun emek verdiğimiz bir süreç oldu. Bize verilen görev çerçevesinde üstünden geçmemiz gereken bütün konu başlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. Sonuçta genel başkanımla birlikte partimizin yetkili kurulları karar verecekler. Bu ön görüşme sürecinde yeterli bir uzlaşma alanı çıktığı kanaatine varırlarsa o zaman görüşme aşamasına geçilecek. Eğer tersi bir kanaat olursa süreç burada sona erecek.



Bütün bu çalışma boyunca CHP heyetiyle birlikte karşılıklı nezaket ve saygı içinde çok açık bir dilin kullanıldığı bir süreç yaşadık. Bu çalışma sağlıklı bir şekilde geçti. Anlaştığımız, anlaşamadığımız, anlaşmaya yakın olduğumuz, mesafe alınabilecek ve alınamayacak bütün noktaları görmüş olduk.



Tahsin GÜNER / ANKARA,(DHA)

